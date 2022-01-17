В МЧС рассказали, как правильно готовиться к купанию в проруби на Крещение

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин на пресс-конференции в ТАСС дал советы, как подготовиться и безопасно провести крещенские купания.

"Полность соглашусь с рекомендацией моржей и просто людей, которые практикуют моржевание: без какой-то подготовки, либо не имея привычки существует риск холодового шока, когда может возникнуть в организме спазм и можно пострадать вплоть до потери сознания и негативных последствий для организма", - сказал он.

Для купания следует выбирать санкционированное властями и МЧС место. Их списки публикуют органы местного самоуправления и СМИ. Место должно быть оборудовано информационными стендами, сходами в воду и там дежурят спасатели, "нелегальных" мест купания следует избегать.

Перед купанием нужно разогреться - сделать зарядку или пробежку. Не стоит пренебрегать теплой одеждой. Идти к проруби нужно в обуви. В воде не стоит задерживаться, можно даже не окунаться с головой. После этого следует сразу пойти в раздевалку. Если ее нет, нужно растереться полотенцем, быстро и тепло одеться, выпить горячий напиток и пойти в тепло. Еще один важный совет: не употреблять до или после купания алкоголь.

Печенин сообщил, что более 1,3 млн человек могут прийти в места крещенских купаний на территории России.

"В текущем году в подобных местах (крещенских купаний) ожидается свыше 1 360 тыс. посетителей. Обеспечивать безопасность граждан в этих местах будут более 13 тыс. спасателей МЧС России и свыше 2 тыс. единиц техники, включая около 200 плавсредств и судов на воздушной подушке", - сказал он.

В этом году, по данным Печенина, будет открыто более 3 тыс. официальных купелей. Это больше, чем в прошлом году, отметил он. "Нелегальные" же места для купаний будут выявляться сотрудниками МЧС и информация о них будет передаваться в полицию. "Мы крайне негативно относимся к таким местам", - подчеркнул Печенин.

Представитель МЧС отметил, что в разрешенных для купаний местах почти не происходит несчастных случаев.