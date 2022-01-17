В Туве отменили массовые празднования восточного Нового года и крещенские купания

ТАСС, 17 января. Власти Тувы запретили проведение всех массовых мероприятий до 1 апреля, в том числе крещенских купаний и празднования Шагаа (восточного Нового года). Также на дистанционный режим переходит не менее 30% сотрудников рабочих коллективов, написал в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава Тувы Владислав Ховалыг.

В понедельник утром на аппаратном совещании главный санитарный врач региона предложила запретить массовые мероприятия до 1 апреля 2022 года. Речь идет о спортивных, творческих, семейных, развлекательных, религиозных массовых мероприятиях, а также о деятельности детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов. Представитель правительства республики пояснил ТАСС, что нормативный документ может быть подписан во второй половине дня.

"Для защиты жителей Тувы приняли рекомендации главного санитарного врача республики. До 1 апреля 2022 года под запретом теперь любые массовые мероприятия и приостановлена деятельность детских игровых и развлекательных комнат. Отдельно отмечу, что в условиях усложняющейся эпидситуации мы вынуждены отказаться от массового проведения крещенских купаний и празднования Шагаа", - сказал Ховалыг.

Шагаа - Новый год по лунному календарю - наступит 2 февраля. Ранее в Туве этот день объявили выходным. Крещенские купания должны были пройти в ночь с 18 на 19 января.

Глава республики добавил, что на дистанционную работу вновь переходит не менее 30% сотрудников, беременные, работники старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями - в обязательном порядке. На личный прием в организациях граждане могут попасть при наличии QR-кода.

В субботу в республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов не вызывает опасений. В связи с выявлением "омикрона" в регионе власти сообщили о намерении усилить антиковидные меры. Регион готов увеличить количество коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией более чем в 10 раз - до 1,8 тыс., если возникнет такая необходимость.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике с начала пандемии зафиксировано 31 686 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 30 683 человека, умерли 322. Коллективный иммунитет в регионе составляет 78,03%.