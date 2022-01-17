В Татарстане смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за год снизилась почти на 9%

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Татарстане снизился почти на 9% в январе - октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"За период с января по октябрь 2021 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Татарстане снизилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (с 625,3 до 570,2 случая на 100 тыс. населения)", - сообщил Садыков.

Он отметил, что в республике имеется достаточное количество открытых первичных сосудистых отделений для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, всего их 20. При этом Садыков уточнил, что из-за отдаленности маленьких населенных пунктов от сосудистых центров транспортировка пациентов иногда занимает много времени.

"Чтобы это исправить, мы предпринимаем возможность открытия теле-ПСО (первичного сосудистого отделения) в некоторых центральных районных больницах. В таких отделениях пациент будет находиться до стабилизации состояния с последующей госпитализацией в стандартный сосудистый центр", - сказал министр.