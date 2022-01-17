Приангарье из-за ухудшения эпидобстановки переведет лаборатории на усиленный режим работы

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Лаборатории, делающие анализы на коронавирус, переведут на усиленный режим работы в Иркутской области, где выявлено уже 26 случаев заражения штаммом "омикрон", а также вновь увеличивается ежесуточный прирост заразившихся. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперштаба поручил перейти на усиленный режим работы ПЦР-лабораториям, выполняющим тесты на определение ковида. По информации регионального Минздрава, исследования на выявление новой коронавирусной инфекции выполняются в 25 лабораториях различной формы собственности. На сегодняшний день в сутки в регионе проводится до 10 тыс. тестов. Тем временем, мощности ПЦР-лабораторий позволяют выполнять более 20 тыс. исследований ежесуточно", - говорится в сообщении.

При необходимости лаборатории будут работать круглосуточно. Кроме того, в регионе развернута 4 691 койка для пациентов с коронавирусом. Свободный коечный фонд составляет более 30%. Имеется запас кислорода и лекарств.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 17 января подтверждено 162 229 случаев заражения коронавирусом. Вновь наблюдается увеличение ежесуточного прироста заболевших, который в ноябре превышал 600 человек, а в начале января опускался до 250-300. За последние сутки заразились 353 жителя. В больницах находятся 1 907 пациентов. За время пандемии выздоровели 151 217 человек, умерли 7 362. 6 января стало известно о выявлении первых двух случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон", который, по предварительным данным, обладает повышенной способностью к распространению. На сегодня таких случаев в регионе 26.

В Иркутской области сохраняется обязательный масочный режим. С 15 октября введена обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан, относящихся к группам риска. Также введены QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун. С 23 октября временно запрещены гастрольные концерты и спектакли.