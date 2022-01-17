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Около 20 объектов здравоохранения планируют открыть в Подмосковье в 2022 году

В Мытищах, Раменском и Домодедове продолжается строительство поликлиник

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Порядка 20 больниц и поликлиник планируется открыть в Московской области в 2022 году. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы продолжаем строить поликлиники: Мытищи, Раменское, Домодедово - порядка 20 объектов в этом году будут сданы. Понимаем, что современная поликлиника - это оснащенная всем необходимым оборудованием: УЗИ, маммограф, рентген, КТ, иногда и МРТ", - сказал Воробьев.

Как уточнили ТАСС в Минздраве региона, в Раменском планируется реконструкция Удельнинской поликлиники, а в Истре возведут больницу с поликлиникой при участии Минобороны РФ. Также новые объекты системы здравоохранения появятся в Коломне, Домодедове и других городских округах.

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Пандемия COVID-19
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