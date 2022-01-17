Власти Псковской области прогнозируют пик заражения штаммом "омикрон" в феврале-марте

ПСКОВ, 17 января. /ТАСС/. Пик заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Псковской области, где накануне было выявлено 15 первых случаев, произойдет в феврале. На данный момент все зафиксированные в регионе случаи нового штамма являются завозным, сообщила в понедельник пресс-служба администрации области.
"Новый штамм коронавируса очень контагиозен. Пик заболеваемости омикроном в нашей области прогнозируется в феврале-марте", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день у 15 жителей Псковской области официально подтвержден новый штамм коронавируса. "Однако таких людей в разы больше. <…> В 15% случаев больных COVID-19 штамм "омикрон", то есть это сотни людей. На этой неделе будет отправлена на исследования следующая партия тестов из южной зоны области. Роспотребнадзор по каждому случаю проводит эпидрасследование. Никто из заболевших омикроном не выезжал за пределы Псковской области, штамм к нам завезли на новогодних каникулах. Например, в Новоржев из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Рост заражений коронавирусом
Количество суточных случаев заражения коронавирусом на территории области за неделю увеличилось почти в два раза. Медики за последние день выявили 140 жителей региона с этой инфекцией.
Накануне губернатор Михаил Ведерников сообщил, что штамм коронавируса "омикрон" выявлен у 15 человек в регионе.
"Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 73 015, плюс 140 [за сутки]", - отмечается в сообщении. Неделю назад, 10 января, в регионе было выявлено всего 75 случаев заражения.
По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 73 015 человек, выздоровели 68 954 пациента, 1 357 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.