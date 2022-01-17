Власти Псковской области прогнозируют пик заражения штаммом "омикрон" в феврале-марте

ПСКОВ, 17 января. /ТАСС/. Пик заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Псковской области, где накануне было выявлено 15 первых случаев, произойдет в феврале. На данный момент все зафиксированные в регионе случаи нового штамма являются завозным, сообщила в понедельник пресс-служба администрации области.

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"Новый штамм коронавируса очень контагиозен. Пик заболеваемости омикроном в нашей области прогнозируется в феврале-марте", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день у 15 жителей Псковской области официально подтвержден новый штамм коронавируса. "Однако таких людей в разы больше. <…> В 15% случаев больных COVID-19 штамм "омикрон", то есть это сотни людей. На этой неделе будет отправлена на исследования следующая партия тестов из южной зоны области. Роспотребнадзор по каждому случаю проводит эпидрасследование. Никто из заболевших омикроном не выезжал за пределы Псковской области, штамм к нам завезли на новогодних каникулах. Например, в Новоржев из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Рост заражений коронавирусом

Количество суточных случаев заражения коронавирусом на территории области за неделю увеличилось почти в два раза. Медики за последние день выявили 140 жителей региона с этой инфекцией.