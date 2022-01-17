Единороссы ожидают, что Дума весной обсудит проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" планирует, что Госдума в ходе весенней сессии рассмотрит законопроект, разрешающий дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции в понедельник.

"Здоровье граждан - безусловный приоритет нашей партии. Важнейшей мерой по повышению доступности здравоохранения является разрешение онлайн-продажи рецептурных лекарств. Правительство поддержало эту инициативу "Единой России", она отражена в плане законопроектной работы", - отметил Турчак.

Он напомнил, что партия "стояла у истоков эксперимента в ряде регионов по дистанционной торговле рецептурными препаратами". "Следующий наш шаг - распространение этого опыта на всю страну. Это позволит сделать такие лекарства доступнее, особенно это важно для тех, кто, например, лечится амбулаторно и не может выйти из дома", - подчеркнул Турчак.

Кроме того, отметил он, единороссы также планируют в ходе весенней сессии обсудить вопрос расширения возможностей телемедицины. "Здесь нужно собрать всех заинтересованных - Минздрав, Минэк, Минцифры - и наконец-то выработать единый подход. От этого зависит здоровье и качество жизни миллионов наших граждан", - подчеркнул Турчак. Он напомнил, что по этой теме единороссы ранее уже внесли законопроект, который позволяет проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей с помощью дистанционных технологий.

Социальная поддержка граждан

По словам Турчака, ключевым приоритетом "Единой России" "остается социальная поддержка граждан - в первую очередь семей с детьми и наименее защищенных категорий". "В частности, мы планируем принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах", - отметил Турчак. Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала инициативу.

"Еще одна важная инициатива нашей партии, которая коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу, - это разрешение использовать материнский капитал для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Инициатива поддержана правительством", - сообщил Турчак.

В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев подчеркнул, что приоритетом депутатов в ходе весенней сессии будет работа в интересах граждан и реализация народной программы партии, "обеспечивающей решение социальных проблем, улучшение системы здравоохранения, помощь семьям с детьми, защиту малого и среднего бизнеса". "Буквально завтра мы планируем рассмотреть законопроект, который распространит право использования материнского капитала на отцов-одиночек", - отметил Васильев. Кроме того, подчеркнул он, необходимо на законодательном уровне прописать статус многодетной семьи, чтобы выработать единую систему поддержки таких семей по всей территории России.