{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единороссы ожидают, что Дума весной обсудит проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Единороссы также планируют в ходе весенней сессии обсудить вопрос расширения возможностей телемедицины

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" планирует, что Госдума в ходе весенней сессии рассмотрит законопроект, разрешающий дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции в понедельник.

"Здоровье граждан - безусловный приоритет нашей партии. Важнейшей мерой по повышению доступности здравоохранения является разрешение онлайн-продажи рецептурных лекарств. Правительство поддержало эту инициативу "Единой России", она отражена в плане законопроектной работы", - отметил Турчак.

Он напомнил, что партия "стояла у истоков эксперимента в ряде регионов по дистанционной торговле рецептурными препаратами". "Следующий наш шаг - распространение этого опыта на всю страну. Это позволит сделать такие лекарства доступнее, особенно это важно для тех, кто, например, лечится амбулаторно и не может выйти из дома", - подчеркнул Турчак.

Кроме того, отметил он, единороссы также планируют в ходе весенней сессии обсудить вопрос расширения возможностей телемедицины. "Здесь нужно собрать всех заинтересованных - Минздрав, Минэк, Минцифры - и наконец-то выработать единый подход. От этого зависит здоровье и качество жизни миллионов наших граждан", - подчеркнул Турчак. Он напомнил, что по этой теме единороссы ранее уже внесли законопроект, который позволяет проводить предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей с помощью дистанционных технологий.

Социальная поддержка граждан

По словам Турчака, ключевым приоритетом "Единой России" "остается социальная поддержка граждан - в первую очередь семей с детьми и наименее защищенных категорий". "В частности, мы планируем принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах", - отметил Турчак. Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала инициативу.

"Еще одна важная инициатива нашей партии, которая коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу, - это разрешение использовать материнский капитал для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Инициатива поддержана правительством", - сообщил Турчак.

В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев подчеркнул, что приоритетом депутатов в ходе весенней сессии будет работа в интересах граждан и реализация народной программы партии, "обеспечивающей решение социальных проблем, улучшение системы здравоохранения, помощь семьям с детьми, защиту малого и среднего бизнеса". "Буквально завтра мы планируем рассмотреть законопроект, который распространит право использования материнского капитала на отцов-одиночек", - отметил Васильев. Кроме того, подчеркнул он, необходимо на законодательном уровне прописать статус многодетной семьи, чтобы выработать единую систему поддержки таких семей по всей территории России.

Теги
Россия
Путин поручил расширить модернизацию первичного звена медицины в 2022 году
Читать полностью