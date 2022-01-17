В Якутии объявили набор волонтеров в связи с пандемией и ростом заболеваемости

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Республиканский волонтерский корпус по помощи пожилым жителям Якутии объявил набор волонтеров, сообщается в понедельник на сайте Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

"В связи с осложнением эпидситуации и с ростом показателей заболеваемости объявляется набор волонтеров в рамках всероссийской акции взаимопомощи "Мывместе". В помощи добровольцев нуждаются больницы и поликлиники, пенсионеры, одинокие люди и маломобильные граждане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры в первую очередь нужны в сфере здравоохранения - помогать в работе кол-центров, при проведении вакцинации, измерении температуры, доставки лекарств и анализов. "Также добровольцы помогут в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости пожилым людям в возрасте старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, для которых в республике объявлен режим самоизоляции. Помочь может любой человек старше 18 лет и имеющий сертификат о вакцинации", - добавили в министерстве со ссылкой на республиканский волонтерский корпус.

Республиканский волонтерский корпус по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, находящимся в режиме самоизоляции на дому, был создан весной 2020 года. За все время работы корпуса волонтерами выполнено свыше 50,1 тыс. заявок, было привлечено свыше 1,7 тыс. добровольцев. Работать волонтером можно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего, всех волонтеров обеспечивают средствами индивидуальной защиты: антисептиками, масками, перчатками, одноразовыми защитными костюмами.

О ситуации в регионе

Власти региона отметили, что за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и крайне быстрые темпы распространения болезни наблюдаются в Якутске. За последние сутки в регионе выявлено 405 новых случаев заражения коронавирусом, из них 303 - в Якутске.

В Якутске все классы, кроме девятых и одиннадцатых, переходят с 18 января на дистанционное обучение по итогам заседания оперштаба Якутии по недопущению распространения коронавируса. Кроме этого, властями поручено обеспечить быстрые сроки тестирования на ковид, на особом контроле держать заболеваемость среди детей, ускорить темпы вакцинации, обеспечить бесперебойную работу кол-центров и увеличить численность бригад и транспорта скорой помощи.

Также в понедельник министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев подписал приказ о дополнительных ограничительных мерах. Согласно документу, руководители подведомственных учреждений в Якутске должны приостановить в учреждениях организацию спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, и приостановить проведение спортивных соревнований среди воспитанников до 18 лет.