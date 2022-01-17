В шорт-лист премии "Серебряный лучник" - Урал вошло 22 проекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Жюри сформировало шорт-лист премии "Серебряный лучник" - Урал, в него вошли 22 проекта из Свердловской и Челябинской областей. Об этом сообщается в понедельник на сайте премии.

"Серебряный лучник" - Урал проводится с 2012 года, за это время в региональном конкурсе участвовали более 650 проектов, 10 из них стали финалистами национальной премии "Серебряный лучник".

"В шорт-лист региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" - Урал вошли 22 проекта из Свердловской и Челябинской областей. <…> Экспертное жюри премии определит победителей 5 февраля по итогам публичных защит проектов", - говорится в сообщении.

Проекты оценивались в рамках номинаций "ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление", "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации", "Коммуникации в благотворительности", "Продвижение государственных и общественных программ", "Развитие и продвижение территорий" и "Антикризисные коммуникации". В жюри регионального конкурса, оценивавшего работы, вошли медиаэксперты Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска - главный редактор екатеринбургского портала E1.RU Оксана Маклакова, организатор Первой маркетинговой премии Тюмени Кристина Микерова, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин, директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова, начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова.

В шорт-лист вошли, в частности, Фонд святой Екатерины (мультимедийный проект "Александр Невский. Судьба России"), Межрегиональный благотворительный общественный фонд "Менора" ("Круг благотворителей. Урал"), АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" ("Создание экосистемы промышленного туризма в Свердловской области"), VI Уральская индустриальная биеннале современного искусства и другие.

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный лучник" учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 21 год в конкурсе приняло участие более 4 500 проектов. Создана система региональных конкурсов: RuPoR, "Серебряный лучник" - Дальний Восток, "Серебряный лучник" - Сибирь, "Серебряный лучник" - Урал, "Серебряный лучник" - Приволжье, "Серебряный лучник" - Самара, "Серебряный лучник" - Юг. В 2010 году учреждена номинация "Коммуникации в глобальном мире", в рамках которой открыт конкурс "Серебряный лучник" - США и в 2016 года стартовал "Серебряный лучник" - Европа в Чехии.