Ночь огня. В Испании прошел фестиваль Las Luminarias

В испанской деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес (входит в провинцию Авила) прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias, который приурочен к празднованию дня Святого Антония, считающегося покровителем животных.

В 2021 году Las Luminarias не состоялся из-за противокоронавирусных ограничений, однако в нынешнем году традиция перепрыгивать через костер верхом на лошадях возобновилась. Отмечается, что ритуал основан на поверье об очищающей силе огня. Сотни всадников на лошадях прыгают через костры, стараясь защитить животных от болезней на следующий год. Перед прыжком лошадей тщательно обливают водой.