Эпидпорог по ОРВИ превышен в Тульской области на 48,5%

ТУЛА, 17 января. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зарегистрированы в Тульской области в период с 10 по 16 января, что на 48,5% выше эпидемиологического порога. Наибольшее число заболевших отмечается среди взрослого населения, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"За вторую неделю 2022 года по области зарегистрирован 7 081 случай гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога недели на 48,5% и выше предыдущей праздничной недели на 60%. Превышение эпидпорога отмечается среди взрослых на 146%, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже эпидемического порога", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора.

Около половины всех случаев заболевания ОРВИ - 3 385 - зарегистрировано в Туле, эпидпорог превышен на 63%. "Превышение эпидпорога отмечается среди взрослых и детей 7-14 лет", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в период с 10 по 16 января у трех человек подтверждены вирусы гриппа А (H3N2), у девяти человек - вирусы негриппозной этиологии, такие как парагрипп, аденовирус, РС-вирус.