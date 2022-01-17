В Ингушетии около 90% населения прошли вакцинацию от коронавируса

МАГАС, 17 января. /ТАСС/. Около 90% населения Ингушетии, подлежащего вакцинации, прошли иммунизацию от новой коронавирусной инфекции, что составляет более 235 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 251 807 человек, то есть 78% от общего количества полученной вакцины и 88 % - от количества подлежащего [вакцинации] населения, второй компонент получили 235 770 человек. При этом повторной вакцинации подлежит 62 821 человек, прошли вакцинацию повторно 90,6% от подлежащих", - передает пресс-служба слова замминистра здравоохранения республики Амины Настаевой.

В соответствии с утвержденным планом, количество людей, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции, составляет 285 635 человек. В пресс-службе добавили, что из-за прогнозов Минздрава РФ о четырех-шестикратном росте заболеваемости в стране на конец января - начало февраля, в больницах региона увеличивают резерв коек.

"Минздравом Ингушетии готовится план развертывания коек поэтапно с учетом максимальных сроков развертывания коечного фонда. В настоящее время пока министерством увеличен резерв до 335 коек в пяти медицинских организациях, в том числе функционируют 46 реанимационных, свободный коечный фонд составляет 28%", - приводит пресс-служба слова замминистра.

В Ингушетии к 17 января количество заболевших достигло 38 675 человек, из них выздоровели 29 740, смертельных случаев - 490. Всего на лечении находятся 1 644 человека: 1 224 - амбулаторно (75% от общего числа), 240 - в стационаре, из них в реанимации - 28, лиц старше 60 лет - 78 человек.