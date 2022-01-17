Четыре проекта для обеспечения населения чистой питьевой водой реализуют на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области за три года планируют реализовать четыре проекта в сфере ЖКХ для обеспечения населения региона чистой питьевой водой. В их числе реконструкция и строительство новых станций очистки воды, сообщил в понедельник журналистам министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

"Началась реализация нового крупного проекта в Кушве, который позволит обеспечить жителей этого города качественной питьевой водой. Мы планируем, что к июлю текущего года проект будет завершен. <…> [Поселок Лосиный] в Березовском городском округе - рассчитываем, что [объект] будет построен до конца текущего года. [Город] Волчанск - работа на два с небольшим года. По Нижнему Тагилу - объект стоимостью порядка 5,5-6 млрд рублей. Там работы не менее чем на три года", - сказал он.

Как пояснил Смирнов, в настоящее время выделены средства на реконструкцию станции очистки в поселке Лосиный в 40 км от Екатеринбурга. Также власти направили в федеральный центр заявку на строительство новой станции питьевого водоснабжения в Волчанске на севере региона. "Мы ожидаем, что в течение полутора месяцев будет получено положительное заключение на строительство крупной станции очистки питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле. Эта заявка также будет направлена в министерство строительства и ЖКХ", - добавил Смирнов.

По его словам, также власти заключили два соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ для строительства двух станций очистки канализационных стоков. Первый объект планируют завершить в течение месяца в поселке Верхние Серьги в 100 км от Екатеринбурга. Также начато строительство более крупной аналогичной станции в Ревде.

Как ранее сообщали в министерстве энергетики и ЖКХ региона, уровень обеспеченности жителей Свердловской области качественной питьевой водой в 2020 году достиг показателя в 78,2%, что на 1,6% выше результатов прошлого года. В городах этот показатель вырос почти до 82,5%. К 2030 году питьевой водой нормативного качества из централизованных источников водоснабжения в Свердловской области должно быть обеспечено не менее 90% жителей.

В целом в России в рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2021 году было запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами. К 2024 году его целью является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 88,8% населения страны, в городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.