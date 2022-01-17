В Тюменской области обнаружили два новых очага коронавируса

ТЮМЕНЬ, 17 января. /ТАСС/. Очаги коронавируса зафиксированы в общежитии медуниверситета и в психиатрической больнице в Тюменской области. Общее число очагов инфекции в регионе достигло трех, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится три очага коронавирусной инфекции. К действующему очагу в АНО "РЦСППХ Натальи Устюжаниной "Поколение" добавились очаги в общежитии ФГБОУ ВО "Тюменский государственный медицинский университет" и в ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница". В общежитии медуниверситета заболели 12 студентов, контактных - 19 человек. В психиатрической больнице у 24 человек (21 пациент и три сотрудника) подтвержден COVID-19, контактных - 55 человек", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 365 случаев заражения в регионе, что является максимальным суточным уровнем за весь период пандемии. Неделей ранее, по данным на 10 января, суточный прирост заражений составил 195 случаев. Всего с начала пандемии зафиксировано 93 759 случаев ковида в регионе, выздоровели 83 454 человека, полный курс вакцинации прошли 975 495. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 72,3%.