В Думе 19 января эксперты обсудят готовность системы здравоохранения РФ к омикрон-штамму

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что 19 января в нижней палате состоится круглый стол, посвященный обсуждению особенностей нового штамма коронавируса "омикрон" и готовности российской системы здравоохранения к его распространению.

"В среду как раз у нас будет следующее заседание, которое целиком будет посвящено "омикрону": насколько наша система здравоохранения готова к этому, как он себя ведет, какая клиника, какие особенности. <...> Мы послушаем мнение наших практиков - это [главный врач больницы в Коммунарке] Проценко Денис Николаевич и [главный врач больницы № 52 в Москве] Марьяна Анатольевна Лысенко", - сказал он в понедельник в ходе заседания рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с коронавирусом, созданной по инициативе вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе думского комитета по охране здоровья, мероприятие пройдет в формате круглого стола.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся штаммом "омикрон" отмечаются головная боль, задолженность носа, чихание, першение в горле и усталость.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что существуют доказательства, что "омикрон" менее серьезен, чем другие штаммы, но его нельзя недооценивать.