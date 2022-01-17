Число заболевших COVID-19 в Свердловской области выросло более чем на 40% за неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Более 500 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Свердловской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник.

Ранее в оперштабе сообщили, что на 10 января в регионе выявлен 371 новый случай ковида. Общее количество заболевших за всю пандемию - 202 758, выписаны 176 550 человек, умер 9 631 пациент.

"В Свердловской области зарегистрировано 537 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за все время в Свердловской области 206,1 тыс. человек заболели ковидом, 180,8 тыс. выздоровели, 9 766 пациентов умерли.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.