Член СПЧ назвал цензурой блокировку Facebook страницы делегации РФ на переговорах в Вене

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский считает актом цензуры блокировку Facebook страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"Я поддерживаю оценку Роскомнадзора, назвавшего действия Фейсбука актом цензуры. То, что произошло, могло быть и некой формой давления на нашу делегацию, которую лишили возможности высказать свою позицию через одно из самых популярных средств получения информации - соцсети", - цитирует слова Вышинского Telegram-канал СПЧ.

Вышинский отметил, что со стороны Facebook это еще и "демонстрация того, что предыдущие решения российских официальных органов по штрафам не меняют его политику, идущую вразрез с элементарными принципами свободы слова и распространения информации".

В воскресенье руководитель российской делегации Константин Гаврилов сообщил ТАСС, что Facebook в пятницу заблокировал страницу делегации, сославшись на запрещенный контент. По словам дипломата, представители делегации размещали на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ.

В понедельник после трех дней блокировки Facebook восстановил доступ к странице делегации РФ.