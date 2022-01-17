Кузнецова надеется, что Дума в весеннюю сессию примет закон о суррогатном материнстве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова надеется, что законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование услуг суррогатного материнства на территории России будет принят нижней палатой в весеннюю сессию.

"Незадолго до окончания осенней сессии мы вместе с вице-спикером Госдумы Петром Олеговичем Толстым, другими коллегами внесли законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев и лиц без гражданства. Мы рассчитываем на поддержку коллег в этом важном вопросе, надеемся, что проект закона будет принят в эту весеннюю сессию", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба в понедельник.

В декабре группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты усовершенствованную редакцию законопроекта, которым предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Законопроект устанавливает, что воспользоваться услугами суррогатных матерей могут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.