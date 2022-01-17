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В Калининградской области от коронавируса привили 60,7% взрослого населения

Прививку получили более 495,7 тыс. совершеннолетних жителей региона

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. План по вакцинации в Калининградской области выполнен на 75,8%. Привиты свыше 495,7 тыс. совершеннолетних жителей региона, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

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"За вычетом ревакцинированных прививку от коронавирусной инфекции за время проведения массовой вакцинации получили 495 748 человек. Охват иммунизацией взрослого населения составляет 60,7%, план вакцинации выполнен на 75,8%", - говорится в сообщении пресс-службы.

В область в общей сложности поступило 754 074 комплекта доз вакцины от коронавируса, использовано 77,2%. В 25 медицинских организациях области развернуто 32 стационарных пункта вакцинации. Дополнительно работают 28 мобильных прививочных пунктов, в том числе два круглосуточных - в торговых центрах "Балтия-молл" и "Европа" в Калининграде. В лечебных учреждениях сформировано 29 мобильных бригад. Ежедневно прививки делают в среднем 1 395 человек. Активно проводится иммунизация граждан старше 60 лет. Уже привито более 139 тыс. человек, или 59,9% всех жителей региона этой возрастной категории, отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 17 января в области выявлен 84 961 случай заражения новым коронавирусом, в том числе 242 за прошедшие сутки. Вылечились 81 719 пациентов, умерли 1 360, остаются под медицинским наблюдением 6 738 человек.

В области действует система QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе предприятий общепита, торгово-развлекательных и торговых центров, фитнес-центров, организаций культуры и кинотеатров, органов госвласти, а также для заселения в гостиницы. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте.

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