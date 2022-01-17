Дума 18 января обсудит во II чтении пожизненный срок для педофилов-рецидивистов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совет Думы принял решение включить в повестку пленарного заседания Госдумы во вторник законопроект второго чтения о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Принято решение включить в повестку завтрашнего пленарного заседания законопроект о наказании для педофилов. <...> В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем", - написал он в своем Telegram-канале.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних", а также в случае, если "указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".