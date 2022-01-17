Пензенский губернатор считает, что регионам нужны меры поддержки муниципальных служащих

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Представителям региональной власти в России необходимо разрешить устанавливать дополнительные меры финансового стимулирования отдельных сотрудников муниципальной службы по примеру врачей и учителей, чтобы привлекать больше специалистов на эти должности. Такое предложение высказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета по местному самоуправлению в Совфеде.

"Надо в 25 законе (федеральный закон "О муниципальной службе в РФ" - прим. ТАСС) закрепить возможность или право субъекта федерации устанавливать дополнительные меры социальной поддержки с учетом финансовых возможностей региона. Тогда бы мы могли по определенным категориям муниципальных служащих устанавливать отдельные меры поддержки так, как мы устанавливаем в отношении врачей, учителей и всех специалистов, которые нам необходимы", - сказал Мельниченко.

Также, по его словам, в этом законе нужно прописать обязательное формирование кадрового резерва в муниципальных образованиях. Сегодня, согласно 33-й статье федерального закона "О муниципальной службе", кадровый резерв "может создаваться <...> для замещения вакантных должностей муниципальной службы". "Мы (из-за реформы местного самоуправления - прим. ТАСС) переходим к достаточно крупному муниципальному образованию - там резерв должен формироваться, то есть это должно быть как императивная норма", - пояснил губернатор.

Кроме того, Мельниченко предложил ввести в стране институт наставничества для молодых муниципальных служащих и закрепить его функции в законодательстве.