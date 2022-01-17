Водоемы в Москве для крещенских купаний освятят вечером 18 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Крещенские купания в Москве пройдут в заранее определенных местах, вечером 18 января священники освятят водоемы, при этом всем чувствующим признаки ОРВИ следует остаться дома и не погружаться в холодную воду. Об этом заявил в понедельник ТАСС председатель информационной комиссии Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

"Приняты решения о том, что будут специально подготовлены водоемы <...> для крещенских купаний. Эти водоемы будут освящаться священниками. Обычно эти освящения совершаются вечером 18-го числа. Но всех, конечно, мы вновь и вновь предостерегаем от купания в тех водоемах, которые для этого не подготовлены властями", - сказал Волков.

Он также отметил, что следует исключить купания "всем тем людям, которые чувствуют какое-то недомогание, респираторные заболевания". "Конечно, им необходимо не ходить на источники и не погружаться в холодную воду, а сидеть дома и не подвергать опасности заражения себя и окружающих", - отметил Волков.

По его словам, в Церкви "еще и еще раз обращают внимание на то, что эта благочестивая традиция крещенских купаний все же не является чем-то самостоятельно важным в связи с праздником". "На праздник Богоявления нужно быть в храме, нужно освятить воду для ее употребления или окропления жилища, а купание носит вторичное, традиционное значение, не связанное непосредственно с самим праздником Богоявления", - добавил священник.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в минувшую субботу попросил верующих "с максимальной осторожностью" подойти к традиционным крещенским купаниям в этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Он напомнил, что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны и лучше поберечься.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.