Эпидпорог по ОРВИ в Екатеринбурге превышен на 42%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в Екатеринбурге за прошлую неделю более 12 тыс. случаев ОРВИ, что на 42,7% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В Екатеринбурге за вторую календарную неделю зарегистрировано 12 472 случая заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 42,7% и выше уровня прошлой недели на 28%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Свердловской области за неделю с 10 по 16 января зарегистрировано 26,4 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 2%. В структуре заболевших 47% составляют дети до 17 лет, максимальный уровень заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 0 до 2 лет.