В Татарстане за три года отремонтируют более 300 ФАПов

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Более 300 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) отремонтируют в Татарстане за ближайшие три года, также планируется строительство 116 новых, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан, и в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан с 2022-2025 года. планируется построить по модульной технологии 116 ФАПов и отремонтировать 302 ФАПа", - сказал Садыков.

В 2021 году было построено 49 фельдшерско-акушерских пунктов, на данный момент ведутся работы по получению лицензии на оказание медицинской деятельности населению, сказал Садыков. Он отметил, что в регионе есть потребность в строительстве и капитальном ремонте фельдшерско-акушерских пунктов.

Всего в Республике Татарстан функционирует 1 716 фельдшерско-акушерских пунктов, из них начиная с 2012 по 2020 год построено по модульной технологии 557 ФАПов, проведен капитальный ремонт 1 466 существующих.

В соответствии с поручением президента Республики Татарстан Рустама Минниханова ежегодно начиная с 2012 года реализуются мероприятия, направленные на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан, в рамках которых ведутся работы по укреплению материально-технической базы первичного звена сельских территорий, в том числе строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов.