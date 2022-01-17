В Петербурге на Крещение ожидается чередование мороза и оттепели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Восьмиградусный мороз в начале ночи, потепление до минус двух градусов к утру и слабоположительная температура днем ожидаются в Санкт-Петербурге в православный праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января. Об этом на пресс-конференции сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Погода у нас очень капризная, и те оттепели, которые сейчас наблюдаются, чередование температуры воздуха - то положительная, то отрицательная - продолжится и в эти дни. В Петербурге ночь будет довольно холодной, минус восемь - минус 10 градусов, это самое начало ночи. Но стремится к нам новый циклон с Атлантики, который принесет теплую воздушную массу, усиление ветра и осадки. Температура воздуха даже в эту крещенскую ночь будет повышаться значительно, и к утру, к 9 часам, [достигнет] минус два или даже ноль градусов. Днем 19 числа температура воздуха перейдет через нолль и будет положительной: в Петербурге [будет] ноль - плюс два градуса", - рассказал Колесов. Он также предупредил о ветре с порывами 6-8 м/с в этот день.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость (с грошиками)" иерей Богдан Полевой отметил, что ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки с коронавирусом Русская православная церковь призывает "максимально отказаться и воздержаться от посещения массовых купаний в этом году". "Мы говорим именно о массовом собрании людей, о тех купелях и тех пиковых часах, когда приходит огромное количество людей", - уточнил он.

Центральную и самую большую городскую иордань - возле Петропавловской крепости - 19 января будет освящать митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, отметил Полевой. Список купелей, которые имеют отношение непосредственно к храмам, будет опубликован на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

Всего в Санкт-Петербурге будет оборудовано 23 места для крещенских купаний, отметил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Петербургу (главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга) Виктор Колесов. Рядом с купелями будут размещаться пункты обогрева и раздевалки, пропускной режим будет организован с учетом антиковидных мер. На всех иорданях будут дежурить профессиональные спасатели и медики. По словам начальника поисково-спасательной службы Петербурга Юрия Данчука, наибольший поток желающих окунуться в проруби ожидается в утренние и вечерние часы, так как 18 и 19 января - это рабочие дни. Он напомнил, что в 2021 году крещенские омовения в городе совершили 36 тыс. человек.

Советы медиков

Медицинские рекомендации относительно крещенских купаний озвучил заведующий ожоговым отделением №1 Отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Павел Крылов. По его словам, "погружаться должны люди здоровые и подготовленные, для которых экстремальная процедура - погружение в холодную воду - дело привычное". Не рекомендуется совершать погружения людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями нервной системы и ЛОР-органов, а также бронхо-легочной системы. Также не стоит принимать участие в купаниях маленьким детям и пожилым людям. "Что касается переболевших новой коронавирусной инфекцией, крайне нежелательно принимать участие в этом мероприятии в течение года (при отсутствии осложнений)", - добавил он.

Медики советуют за 2-3 часа до погружения принять пищу (это поможет снизить вероятность переохлаждения), перед купанием необходимо сделать разминку. Само погружение должно быть постепенным, при этом желательно не мочить голову. После купания следует вытереться насухо, надеть теплую одежду и выпить горячий чай. Продолжительность одного погружения не должна превышать одной - полутора минут, отметил Крылов.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.