В некоторых регионах Уральского федерального округа ожидается потепление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Потепление ожидается в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Прогнозируют снег, метели и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 18 января] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха ночью составит минус 10 - минус 15 градусов, при прояснении минус 20 - минус 25, днем от минус четырех до минус девяти, местами порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К четвергу, 20 января, в регионе потеплеет до минус восьми - минус 13 в ночные часы.

В Курганской области, сообщает региональный гидрометцентр, к четвергу потеплеет с минус 14 - минус 24 градусов до минус 12 - минус 17 в ночные часы, возможны порывы ветра до 14 м/с. В администрации Кургана предупредили, что в регионе вплоть до вечера 18 января ожидаются мокрый снег, сильные порывы ветра, гололед на дорогах, налипание снега на провода. В связи с этим возможно ухудшение транспортной обстановки. Жителей призвали отказаться от поездок на дальние расстояния, ограничить использование личного автотранспорта. В группе приюта для животных "Приют Надежды" в Шадринске призвали волонтеров выйти на помощь в борьбе со снегом - за выходные территорию занесло.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет до минус 10 - минус 15 градусов к четвергу с минус 13 - минус 18 градусов вторника, возможен небольшой снег. Теплее станет и в Югре, к четвергу потеплеет до минус 10 - минус 15 с минус 17 - минус 22 градусов вторника, возможны порывы ветра 15-20 м/с, в отдельных районах метель.

В Челябинской области незначительно похолодает с минус 11 - минус 16 вторника до минус 15 - минус 20 четверга. Также похолодание ожидается в В Ямало-Ненецком автономном округе, в четверг похолодает до минус 21 - минус 26 градусов с минус 13 - минус 18, возможны метель, снег и порывы ветра до 17 м/с.