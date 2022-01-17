Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Самарской области

САМАРА, 17 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Самарской области, передает пресс-служба правительства области в своем официальном Telegram-канале.

"Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие - это взрослые жители Самары", - говорится в сообщении.

В связи с этим губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших. Также глава региона поручил всем ведомствам мобилизовать ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса.

По последним данным, для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее в регионе развернуты более 3,5 тыс. коек в 30 медучреждениях региона. Свободный коечный фонд составляет более 35%. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут развернуты дополнительные койки для пациентов. В резерве находится более 5 тыс. ранее перепрофилированных коек.