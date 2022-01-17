В Северной Осетии проведут соревнования по национальным видам спорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Соревнования по национальным видам спорта проведут в Северной Осетии в рамках проекта, который получил президентский грант в размере почти 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил представитель организации, которая является инициатором проекта, "Федерация национальных видов спорта, мас-рестлинга и культуры" Тамерлан Цгоев.

"Федерация является единственной организацией в республике, занимающейся сохранением и развитием исконно российских национальных видов спорта. Проект поможет расширить ареал охвата этой деятельности, увеличить масштабы и существенно повысит ее эффективность. Целевой аудиторией проекта являются школьники и студенты, дети и молодежь в возрасте от 7 до 25 лет", - сказал Цгоев.

По проекту планируется до конца года проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию национальных видов спорта. Все мероприятия проекта бесплатны для участников и зрителей.

По словам Цгоева, национальные игры и виды спорта являются неотъемлемой частью культуры народов, проживающих на территории Российской Федерации. Они стали исчезать под влиянием таких видов как футбол, бокс, восточные единоборства и др. "Применение народных игр предоставляет широчайшие возможности в решении задач развития физических качеств, умения быстро входить в нужный ритм и темп физической деятельности, ловко, быстро и целесообразно выполнять разнообразные двигательные задачи. В целом разнообразие двигательных действий в народных подвижных играх содействует нормальному физическому развитию, укреплению здоровья занимающихся", - отметил он.