Власти ЯНАО связали рост заболеваемости ковидом с возвращением жителей из других регионов

ТАСС, 17 января. Число заразившихся коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выросло после возвращения местных жителей из других регионов в новогодние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Сразу после окончания новогодних праздников число случаев заражения ковидом в регионе было низким - порядка 40 случаев ежедневно. В течение последующей недели активно проводилось тестирование вернувшихся в округ граждан, 17 января в регионе зафиксировано 110 новых случаев.

"На Ямале увеличивается число заболевших коронавирусом. По словам специалистов, одна из возможных причин роста - возвращение северян с новогодних каникул из других регионов, недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Тем не менее медучреждения округа готовы к борьбе с новой волной коронавируса, уточнили в пресс-службе. В регионе сформирован достаточный запас лекарств, все больницы обеспечены препаратами и медицинским кислородом. Свободный коечный фонд составляет 28%, заняты 273 койки. Также продолжается работа кол-центров ямальских больниц, там задействовано более 150 операторов, при этом их число может быть увеличено.

По данным на 17 января, омикрон-штамм в округе не выявлен.

О ситуации в регионе

С начала пандемии на Ямале выявлено более 62,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Прививку от коронавируса сделали более 252 тыс. северян, коллективный иммунитет составляет более 63%. В округе самый низкий уровень летальности от коронавируса в стране, это связано с ранним выявлением заболевания и тестированием всех пациентов с признаками ОРВИ.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта.