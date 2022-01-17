Берегоукрепительные сооружения построят в трех населенных пунктах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Берегоукрепительные сооружения планируется построить в трех населенных пунктах Северной Осетии, где в зоне подтопления находится более 800 человек. Об этом стало известно во время встречи премьера республики Бориса Джанаева с заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталией Сологуб.

"Речь идет о трех населенных пунктах Северной Осетии - Дзуарикау, Суадаге и Ногкау, расположенных по берегам паводкоопасных рек Фиагдон, Суадагдон, Хайдон. В зоне подтопления в этих селах находится более 200 домов, в которых проживают свыше 800 человек", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Как пояснили в пресс-службе, решить проблему позволит строительство берегоукрепительных сооружений. Проектно-сметная документация и положительные заключения государственной экспертизы по всем трем объектам имеются. Работы по берегоукреплению могут начаться уже в этом году.

"Для нашей республики вопрос берегоукрепления - это, в первую очередь, безопасность и комфорт сотен жителей трех населенных пунктов, дома которых из-за особенностей рек и климатических условий подтапливает. Конечно, эту проблему нужно закрыть. Поэтому тема была обозначена Главой республики Сергеем Меняйло на федеральном уровне. На данный момент весь пакет документов подготовлен и представлен в соответствующее ведомство", - сказал Джанаев во время встречи.