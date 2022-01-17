В Подмосковье запустили производство тестов, определяющих омикрон-штамм

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье - компания "Уайт сервис" запустила производство тест-систем для выявления антигена COVID-19. Тесты способны определить наличие всех штаммов коронавируса, в том числе и "омикрон", сообщила в понедельник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Производство российских экспресс-тестов на выявление антигена COVID-19 в ОЭЗ "Дубна" поспособствует снижению нагрузки на сферу здравоохранения не только в Московской области, но и по всей России. Кроме того, это позволит компании "Уайт сервис" расширить охват лабораторных тестирований и увеличить шансы на своевременное изолирование заболевшего. Это повлияет на снижение темпов распространения COVID-19 и поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она рассказала, что тесты компании способны различать все штаммы коронавируса, в том числе новый омикрон-штамм, за 15 минут с первого дня заражения. Это дает возможность человеку вовремя изолироваться в случае необходимости.

В пресс-службе добавили, что запущенная линейка тест-систем прошла все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и имеет все необходимые регистрационные удостоверения Росздравнадзора.