Технопарк "Кванториум" и около 40 "Точек роста" откроют в КБР в 2022 году по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Технопарк "Кванториум" и 37 Центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" откроют в школах Кабардино-Балкарии (КБР) в 2022 году по нацпроекту "Образование", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"В КБР ожидается масштабная программа по капитальному ремонту образовательных организаций - за два года отремонтируют 50 зданий школ. В рамках нацпроекта "Образование" на базе нальчикской средней школы № 11 им. Героя России Г. Н. Трошева откроется детский технопарк "Кванториум", в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, заработают Центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста", а на базе четырех учреждений среднего профессионального образования будут созданы 11 современных мастерских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капитально будут отремонтированы 15 спортзалов в 13 школах республики, а семь педагогов смогут получить 1 млн рублей по госпрограмме "Земский учитель". В текущем году в республике ожидается строительство трех школ и начало строительства еще семи.

В Кабардино-Балкарии в 2021 году по нацпроекту "Образование" началось строительство трех школ: в Прохладном - на 785 мест, Нарткале - на 500 и селении Куба - на 500 мест, напомнили в пресс-службе. "Уже введены в эксплуатацию две школы на 750 мест в станице Солдатской и в городе Чегеме, работают 38 центров образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей "Точка роста", расположенные в сельской местности и малых городах республики. На базе гимназии № 4 г. Нальчика создан школьный технопарк "Кванториум", два центра "Доброшкола" на базе школы-интерната № 1 и коррекционной школы-интерната в станице Приближной", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.