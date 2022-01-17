В 2021 году число лесных пожаров в ПФО выросло в два раза

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Приволжском федеральном округе (ПФО) в 2021 году увеличилось вдвое, а площадь горения лесов выросла почти втрое по сравнению с 2020 годом, сообщил начальник департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский на итоговой коллегии Минлесхоза Татарстана за 2021 год.

"Прошедший пожароопасный сезон был сложный не только для Татарстана, но и в целом для Приволжского федерального округа. Горимость в 2021 году превысила показатели 2020 года в два раза по количеству пожаров, или почти в три раза по площади лесных пожаров", - сказал Орнатский.

Он отметил, что на территории земель лесного пользования зарегистрировано 1 770 лесных пожаров общей площадью почти 35 тыс. гектаров, в том числе 115 крупных пожаров. "Оперативность тушения лесных пожаров составила 81%, ущерб от лесных пожаров - около 1 млрд рублей. Он соизмерим с ущербом от незаконных вырубок", - сказал Орнатский.

Отмечается, что основная причина пожаров (80% случаев) - антропогенный фактор, по причине гроз произошло 20% возгораний.

Большинство пожаров произошли на территории Башкортостана, Марий Эл, Оренбургской и Самарской областей. На эти регионы приходится 86% от общей площади всех лесных пожаров в ПФО.