Компания "Омскводоканал" внедрила новые методики выявление ртути в воде

ОМСК, 17 января. /ТАСС/. Лаборатория компании "Омскводоканал" (входит в ГК "Росводоканал") внедрила 72 новых методики исследования загрязнений воздуха и воды, сообщила в понедельник пресс-служба компании. Среди них - определение в воде ртути, загрязнение которой было выявлено в Иртыше весной прошлого года, и в воздухе меркаптанов, превышение которого в 400 раз было выявлено в Омске в 2017 году.

В марте 2017 года Омск заполонил удушливый химический запах, было зафиксировано превышение нормы концентрации этилмеркаптана в 400 раз. Весной 2021 года Росприроднадзор зарегистрировал в Омской области в Иртыше на границе с Казахстаном 19-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ртути. В границах самого Омска ПДК ртути составило от 1,3 до четырех раз. Дальнейшие исследования не выявили загрязнение, но мониторинг состояния воды продолжается.

"По итогам аккредитации область исследований расширена на 72 методики. Внедрены новые методики исследования воздуха на содержание меркаптанов, ртути в природной воде, по определению фторидов, цианидов, роданидов в очищенной сточной воде, свободного хлора и других веществ", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что теперь лабораторный центр "Омскводоканала" аккредитован на 416 методик. "Мы переходим на более чувствительные методики, более быстрые. Это касается и ртути - экспресс-методика более чувствительна и требует меньше времени для определение металла в воде, - пояснили ТАСС в пресс-службе. - Мы должны быть уверен, что наши выбросы безопасны, а вода для потребителей полностью соответствует всем нормативам".