В ОП посчитали, что Meta напугала потеря рынка после блокировки страницы делегации России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Разблокировка страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями является победой России, возможная потеря российского рынка смогла напугать американскую компанию Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook - прим. ТАСС). Такое мнение ТАСС в понедельник выразил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

"Facebook в России грозит теперь запрет на размещение рекламы. Напомню, что с 1 января действует закон "о приземлении", но соцсеть даже базовых требований по регистрации не выполнила до сих пор. Но разблокировка страницы - победа. Значит, потеря рынка и осознание реальных последствий способны напугать цифрового гиганта", - полагает Малькевич.

По его словам, действия Facebook "могли показаться очень странными, но, разумеется, без политики не обошлось". "Дело в том, что в Роскомнадзоре рассматривался вопрос замедления Facebook, причем мера была бы оправданной с учетом того, как долго российский регулятор добивался удаления противоправного контента, повторял о необходимости открытия официального представительства, обязывал выплачивать штрафы. Как мы видим, реакция со стороны цифровой платформы все время заставляет себя ждать, если только это не нужно самой площадке", - отметил член ОП.

Ранее стало известно, что администрация Facebook ограничила доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене. Роскомнадзор 16 января потребовал незамедлительно разблокировать аккаунт. Ведомство отмечало, что действия администрации соцсети нарушили ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. В Роскомнадзоре сочли такие шаги Facebook "актом цензуры, что, согласно российской конституции, запрещено".

17 января Facebook разблокировал страницу делегации РФ. В беседе с корреспондентом ТАСС источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил, что в ведомстве в связи со сложившейся ситуацией "обсуждалась возможность замедления работы Facebook в России".