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Пандемия COVID-19

В КБР выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Заболевшие не госпитализированы

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Первые два случая заражения штаммом "омикрон" коронавируса выявлены в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

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"Заражение штаммом "омикрон" подтвердилось в двух случаях, оба переносят в легкой форме, не госпитализированы. Никто из них никуда не выезжал", - рассказал Пагов.

По данным регионального оперштаба на 17 января, в КБР выявлено 43 415 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 81), выздоровели 39 405 человек. В четырех госпиталях особо опасных инфекций развернуто 710 коек. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли пять человек (с начала пандемии - 1 527). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 4 013 человек, у 1 580 коронавирус подтвержден.

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