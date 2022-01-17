Архангельский губернатор предложил пересмотреть программу целевого набора в вузы

ТАСС, 17 января. Программа целевого набора в высшие учебные заведения, которая предполагает для выпускника вуза отработку в течение нескольких лет по специальности, требует донастройки, так как часть так называемых целевиков переводится на бюджетную основу обучения, не требующую дальнейшего трудоустройства. Такое мнение высказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании Совета по местному самоуправлению в Совфеде.

"Абитуриенты, которые у нас изначально заявлялись на целевые места для органов местного самоуправления, здравоохранения и других нужд региона, получая достаточные баллы по ЕГЭ, переводятся на бюджетные места, потому что отучиться без обязательств значительно привлекательнее, чем иметь потом обязательства по работе. Это важная проблема. Мне кажется, на нее надо вместе с министерством образования отдельно посмотреть и подумать, каким образом ее решать", - сказал Цыбульский.

По его словам, в 2021 году половина заявленных на целевое обучение студентов в Архангельской области позже перевелись на бюджетные места.

Как уточнил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, необходимо привлекать к заказу целевых мест федеральные органы власти. "Возлагать это исключительно на органы региональной власти тоже не стоит. У нас бюджет региональный перегружен. Если мы говорим о муниципальной реформе, которую государство запускает с принятием законопроекта (о развитии местного самоуправления - прим. ТАСС), то должны быть какие-то "пряники" еще", - сказал Турчак.