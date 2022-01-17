В Подмосковье рекомендуют воздержаться от купаний в Крещение недавно прошедшим вакцинацию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области рекомендует воздержаться от участия в купаниях в Крещение тем, кто в течение семи дней до этого прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава региона.

"Православные христиане 19 января отмечают праздник Крещения Господня. В этом году традиционные купания в проруби пройдут по-особенному из-за коронавируса. Минздрав Московской области рекомендует соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от купания в течение семи дней после прививки от COVID-19, не окунаться в прорубь людям с обострением хронических болезней, переболевшим респираторными заболеваниями", - говорится в инфографике министерства.

Также, по данным Минздрава, окунаться не рекомендуется при повышенной температуре тела, болезнях органов дыхания, нервной системы и ЖКТ, при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете. Также не стоит принимать участие в купаниях беременным и детям.

Как ранее сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в Московской области в канун Крещения к купаниям подготовлено более 230 мест.