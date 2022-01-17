Суд в Турции оправдал германскую журналистку по обвинению в пособничестве террористам

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Суд в Турции оправдал германскую журналистку Мешале Толу, которую обвиняли в причастности к терроризму. Об этом Толу написала в понедельник на своей странице в Twitter.

"После шести лет, восьми месяцев и 20 дней меня оправдали по всем статьям. В правовом государстве такого судебного процесса не должно было быть. Приговор не может компенсировать репрессии и время, проведенное в тюрьме", - написала она.

Толу была задержана в апреле 2017 года по подозрению в пособничестве террористам из организации ФЕТО ("террористическая организация фетхуллахистов"), последователям проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает, что сторонники Гюлена были организаторами попытки госпереворота, предпринятой в Турции в 2016 году.

В декабре 2017 года она была освобождена под подписку о невыезде, после чего она покинула Турцию и уехала в Германию.

Задержание в Турции германских граждан, прежде всего журналистов и правозащитников, в прошлом было одним из факторов охлаждения отношений между Анкарой и Берлином.