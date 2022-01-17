В Ставрополе отремонтировали детский сад, поврежденный ураганным ветром

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили здание детского сада, поврежденное в Ставрополе упавшим во время ураганного ветра строительным краном. Учреждение возобновит работу во вторник, 18 января, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"От стихии пострадало здание детского сада №80. На сегодняшний день все ремонтные работы завершили. Проводится уборка и дезинфекция помещения. Завтра начнется прием детей в штатном режиме", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Ветром в городе сорвало кровлю со здания школы №10, образовательный процесс в учреждении нарушен не был. Ремонтные работы проходят в поврежденных зданиях Дворца культуры и спорта, судебной медицинской экспертизы, поликлиники МВД. "Ураган нанес урон дорожному хозяйству Ставрополя. Было повреждено 14 светофоров. Все они уже исправлены. Также повреждены 144 дорожных знака, из которых 50 восстановили. <…> К среде все знаки будут восстановлены", - отметили в пресс-службе.

После прошедшего урагана режим чрезвычайной ситуации введен в городе Ставрополе, Шпаковском и Грачевском округах. В Шпаковском округе ураганный ветер повредил 17 многоквартирных и частных домов, три детских сада, две школы, кинотеатр и районный отдел МВД. По данным краевого управления по информационной политике, на объектах начали восстановительные работы. В Грачевском округе наибольшие повреждения зафиксированы на электросетях, аварийные бригады уже восстановили электроснабжение.

Усиление ветра с порывами до 30 м/с началось на Ставрополье в пятницу. В ряде территорий происходили отключения электроэнергии, в общей сложности в зону отключения попали более 86 тыс. человек. Ветром в регионе срывало крыши домов, валило деревья, которые падали на автомобили и на здания. Власти намерены выплатить компенсации владельцам поврежденных домов, которые попали в зону чрезвычайной ситуации.