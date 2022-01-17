Страны ЕАЭС подготовят предложения по изменению международных медико-санитарных правил

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подготовят предложения по внесению изменений в Международные медико-санитарные правила, принятые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2005 году, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам 28-го заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств - членов ЕАЭС.

"Стороны договорились выработать совместную позицию в отношении работы Межправительственного переговорного органа (МППО) для подготовки и согласования проекта конвенции, соглашения или иного международного инструмента ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования. Учитывая, что работа МППО над новым международным инструментом будет затрагивать вопросы, регулируемые Международными медико-санитарными правилами ВОЗ (2005 г.), страны - члены ЕАЭС приняли решение подготовить общие предложения по внесению точечных изменений в Международные медико-санитарные правила (2005 г.)", - говорится в сообщении.