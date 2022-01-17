Более половины уральцев привиты от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Более 50% жителей Уральского федерального округа (УрФО), 6,2 млн человек, полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева.

"Впереди серьезный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом "омикрон". Главная задача властей на этом этапе - обеспечить необходимое количество препаратов в аптечной сети", - приводятся в сообщении слова Якушева по итогам оперативного совещания с главными федеральными инспекторами округа.

По данным полпредства, на Урале начался подъем заболеваемости ковидом. Рост числа новых случаев инфицирования отмечен во всех регионах, коэффициент распространения COVID-19 в среднем по УрФО равен 1,26 (по РФ - 1,5).

"Развернуто 7,7 тысячи коек под лечение COVID-19, из них свободны 27,1%. Темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились. С началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее. В УрФО полностью привиты 50,6% - 6,2 млн человек", - уточняется в сообщении.

В Уральский федеральный округ входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.