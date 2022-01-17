Якутия выделит 200 млн рублей на жилье для многодетных семей в 2022 году

ТАСС, 17 января. Власти Республики Саха (Якутия) в 2022 году из регионального бюджета выделят 200 млн рублей на жилье для многодетных семей, имеющих пять и более детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Республики Саха (Якутия).

"В этом году в бюджете республики на эти цели [продление программы "Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей"] заложено 200 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу региона Айсена Николаева.

На данный момент в очереди на жилье стоят порядка 1,8 тыс. семей. Власти региона планируют в течение пяти лет разработать дополнительные механизмы для ускоренной ликвидации очереди. Социальная программа реализуется в Якутии с 2012 года.

В декабре глава Якутии подписал указ о целевом капитале "Дети столетия", согласно которому каждому ребенку, родившемуся или усыновленному в 2022 году, предусмотрят выплату в размере 100 тыс. рублей. Семьи могут направить средства на размещение вклада в кредитных организациях, образование ребенка, оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, приобретение лекарственных препаратов. Также можно направить на семейный отдых, улучшение жилищных условий и ремонт жилья, приобретение транспорта, развитие личного подсобного хозяйства, страхование жизни и здоровья ребенка.

Якутия - лидер по рождаемости на Дальнем Востоке, занимает шестое место по стране. В 2021 году в республике родились 12 024 ребенка - 6 145 мальчиков и 5 879 девочек.