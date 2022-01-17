ЕСПЧ не стал направлять дело об убийстве Натальи Эстемировой в Большую палату

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не направлять дело об убийстве журналистки Натальи Эстемировой на рассмотрение Большой палаты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте страсбургского суда.

"Запрос отклонен", - отмечается в постановлении. Таким образом, вынесенное летом решение по данному делу окончательно.

31 августа ЕСПЧ вынес решение, в котором констатировалась непричастность России к этому преступлению. В постановлении отмечалось, что европейские судьи не нашли доказательств нарушения российским государством статьи второй Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в отношении Эстемировой. При этом в нем высказывалось сожаление в связи с тем, что российские власти, по словам суда, не предоставили полного досье расследования, поэтому ЕСПЧ не смог сделать вывод о том, что оно было проведено тщательно.

Согласно материалам суда, заявителем выступила сестра журналистки Светлана Эстемирова. Ее жалоба касалась похищения и убийства Натальи Эстемировой и проведенного расследования. Суд постановил, что Россия должна выплатить заявительнице €20 тыс. в качестве компенсации нематериального ущерба, отметили тогда в ЕСПЧ.

Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года у своего дома в Грозном и найдена мертвой в тот же день в окрестностях села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Следствием был установлен предполагаемый участник похищения - Алхазур Башаев. В 2010 году ему заочно было предъявлено обвинение. На тот момент он скрывался на территории Франции.