Нижегородская область перевыполнила план нацпроекта по производительности труда на 72%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 января. /ТАСС/. Участниками национального проекта по повышению производительности труда по итогам 2021 года стали 169 компаний Нижегородской области, что на 72% выше плана. К проекту начали подключаться не только промышленные предприятия, но и торговые организации, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Саносяна.

"На сегодняшний день в регионе 169 компаний участвуют в национальном проекте "Производительность труда" при плановом показателе в 98. Мы перевыполнили план на 72%. В прошлом году к нацпроекту стали подключаться не только промышленные предприятия, но и торговые организации, компании - поставщики услуг", - цитирует Саносяна пресс-служба.

По его словам, в нацпроект включились, например, поставщик оборудования для животноводства "Евроснаб", областной лидер в сфере специальных грузоперевозок "Спецсвязь", нижегородский аэропорт, а также аптечная сеть "Нижегородская областная фармация". Регион при этом является лидером в РФ по количеству предприятий - участников нацпроекта.

Саносян отметил, что две компании получают расширенную годовую поддержку по внедрению производственной системы - это "Окская судоверфь" из Навашина и "Молоко" из Шахуньи. Таких компаний в стране всего 35.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов добавил, что инструменты нацпроекта становятся более востребованными нижегородскими компаниями, так как позволяют увеличивать объемы производства и выручку предприятий без дополнительных вложений. "Например, в компании "Фест логистик" выработка на выбранных для внедрения бережливых технологий участках увеличилась более чем в 30 раз, а в ООО "НАЗ" - на 31%. Только за декабрь прошлого года участниками нацпроекта стали пять нижегородских компаний", - цитирует Черкасова пресс-служба.

Внедрением бережливых технологий на предприятиях по нацпроекту "Производительность труда" занимаются специалисты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК). Проект призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Он разработан и реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.