КС разрешил раз в год повторно обращаться за компенсацией за затянутое судопроизводство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) обязал федерального законодателя установить четкие сроки, в рамках которых находящиеся под многолетним следствием лица смогут повторно подавать заявление о компенсации за нарушение их прав на своевременное судопроизводство. До внесения изменений в законодательство КС разрешил подавать новое исковое заявление о компенсации через один год после судебного отклонения старого иска.

"Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из настоящего постановления, суды общей юрисдикции не вправе отказывать обвиняемым (подозреваемым) в принятии нового (повторного) заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (либо прекращать производство по административному делу по такому заявлению), если оно подано по истечении одного года после вступления в силу судебного решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении предшествующего заявления", - говорится в опубликованном в понедельник постановлении Конституционного суда.

Уголовное дело в отношении жителя Балашихи

Поводом для проверки на соответствие Конституции РФ положений закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" стала жалоба жителя Балашихи, который находился под следствием почти 10 лет.

Предварительное расследование уголовного дела в отношении Сергея Филиппова началось в мае 2012 года. Филиппов был обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Спустя пять лет следственных действий в январе 2017 года, дело было направлено в Балашихинский городской суд. Судьи постановили вернуть дело в прокуратуру, после чего прокурор дважды направлял дело на дополнительное следствие для устранения недостатков.

В феврале 2019 года был вынесен приговор, которым Филиппов был осужден на пять лет условно по статье 159 УК РФ, но оправдан по остальным пунктам обвинениям. Позже Московский областной суд отменил это решение и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Также была изменена территориальная подсудность, из-за чего из Балашихинского суда процесс был перенесен в Раменский городской суд. Второй раз обвинительный приговор был вынесен в августе 2021 года, суд признал Сергея Филиппова виновным по всем вменяемым ему статьям.

Жалоба на 10 лет судопроизводства

В феврале 2017 года Сергей Филиппов обратился в суд с заявлением о присуждении ему компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. В удовлетворении иска Московским областным судом было отказано, судьи мотивировали пятилетние следствие сложностью дела и большим количеством обстоятельств в нем.

Спустя полтора года в августе 2018 года Сергей Филиппов направил повторное исковое заявление о присуждении компенсации. Московский областной суд не стал рассматривать по существу повторное заявление, сославшись на уже принятый в 2017 году отказ в удовлетворении аналогичного иска. Все вышестоящие апелляционные инстанции оставили решение областного суда без изменений.

Правовая позиция судей, отказавших в рассмотрении повторного заявления, основывается на нормах закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок", по которым первое исковое заявление может быть подано спустя четыре года после начала уголовного процесса. Сроки для подачи повторного заявления отдельно не прописаны, суды пришли к выводу о том, что для нового иска подсудимый должен аналогичным образом ожидать четыре года.

Позиция КС

В своем постановлении КС счел противоречащей Конституции РФ указанную выше трактовку положений закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок" в их взаимосвязи с соответствующими нормами Кодекса административного судопроизводства (КАС).

КС обращает внимание на то, что в оспариваемом законе действительно отсутствуют четко прописанные сроки, в рамках которых у подсудимого появляется возможность повторно подать заявление о компенсации. Согласно позиции КС, срок ожидания в четыре года, который установлен законом для подачи первого заявления, нельзя применять по аналогии к ситуациям с подачей повторных заявлений. Иное бы нарушило права участников уголовного процесса на справедливое и своевременное разбирательство, поскольку даже один год правовой неопределенности для гражданина может нанести ему моральный и иной ущерб.

При этом судьи КС подчеркивают, что для повторного рассмотрения заявления от подсудимого по существу необходимы новые обстоятельства по делу. Такие обстоятельства в рамках одного дела могут появляться в течение одного года после подачи первого искового заявления, что также говорит о чрезмерности четырехлетнего срока ожидания.

Решение КС

Федеральный законодатель в рамках постановления КС обязан внести изменения в нормативно-правовые акты, которые бы определили конкретные сроки для подачи повторных заявлений на компенсацию. Впредь до принятия соответствующих поправок подсудимые смогут обратиться с новым исковым заявлением в суд через год после отклонения старого.

Этот срок ожидания также устанавливается для подачи третьего и последующих заявлений в случае отклонения предыдущих исков. Если же произошла отмена постановления об уголовном преследовании или постановления о прекращении уголовного дела, а также возвращение уголовного дела прокурору или следователям, повторное заявление можно будет подать менее чем через год.

Решения по делу Сергея Филиппова, принятые ранее судебными инстанциями, подлежат пересмотру в установленном порядке.