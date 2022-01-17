За некачественную уборку снега в Петербурге выписано штрафов более чем на 12 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,17 января. /ТАСС/. Государственная жилищная инспекция проверила в наступившем году 243 управляющих компании и свыше 2 000 многоквартирных домов, по результатам проверок было выписано штрафов на общую сумму, превышающую 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

"С начала 2022 года Государственной жилищной инспекцией проверено 243 управляющих компании, свыше 2 000 многоквартирных домов. По результатам проверок качества зимней уборки в отношении нарушителей возбуждено 173 административных дела на общую сумму штрафных санкций свыше 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

В минувшие выходные вице-губернатор провел рабочий объезд Центрального, Фрунзенского и Невского районов города, в ходе которого проверил уборку городских территорий от снега, а также очистку кровель от наледи и сосулек. В этот раз акцент был сделан на участках, которые обслуживаются частными управляющими компаниями. Нарушения по уборке детской площадки и очистке тротуаров были обнаружены во дворах жилых домов по улице Марата, находящихся в зоне ответственности ООО "ЖКС № 2 Центрального района". Также возле театра имени Ленсовета, после очистки кровли, остался неубранным тротуар. Хозяйственной службе театра было поручено немедленно расчистить путь для пешеходов. В Невском районе комиссия отметила неудовлетворительную очистку от наледи кровель домов, дворов и внутриквартальных проездов.

"Прошу обратить внимание всех хозяйствующих субъектов, что практики, когда маршрут объездов территорий прорабатывается и всем известен заранее, больше не существует. Качественная уборка должна обеспечиваться постоянно на каждой улице. <…> Некоторым недобросовестным организациям не слишком интересно убирать снег, тратить деньги на дворников, проще подождать пока все само растает. Конечно, это пренебрежение интересами петербуржцев, будем возвращать уборку в государственное управление, этот вопрос уже тщательно прорабатывается", - сказал Повелий.

2 млн кубометров снега

В комитете по благоустройству в понедельник сообщили, что дорожные предприятия с начала зимы вывезли с улиц Петербурга уже более 2 млн кубометров снега. Сюда входит снег, собранный с улиц, и лед, сколотый с тротуаров. Только за прошлую неделю на утилизацию было отправлено свыше 320 тыс. кубов, а это порядка 16 тысяч наполненных самосвалов.

"17 января улицы Петербурга прометают, освобождают от снега и обрабатывают противогололедными материалами 1 050 единиц техники и 1 150 работников ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 225 машин и 822 специалиста садово-парковых хозяйств", - говорится в сообщении пресс-службы комитета по благоустройству.