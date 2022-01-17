Проверка организована из-за задержки рейсов в Мурманске, где закрыли аэропорт из-за метели

ТАСС, 17 января. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейсов в аэропорту Мурманска, который приостановил свою работу из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Аэропорт Мурманска остановил в понедельник свою работу с 11 утра, сообщалось, что авиаузел будет закрыт для пассажиров до 15 часов, затем начало возобновления работы перенесли на 16 часов, а после приостановку аэропорта продлили до 18:00. Всего было перенесено 10 рейсов, курсирующих в направлении Москвы и Санкт-Петербурга: 5 на прилет и 5 - на вылет. В настоящее время приостановка работы аэропорта продлена до 21:00.

"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейсов Мурманск - Москва, Мурманск - Санкт-Петербург авиакомпании "Россия", Мурманск - Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia, Мурманск - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Задержка отправления и прибытия воздушных судов 17 января 2022 года произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице.

По информации синоптиков, 17 января в Мурманской области сильная метель и усиление ветра с порывами 25-27 м/ с, в Кольском заливе - с порывами 25-28 м/с, на выходе из залива - с порывами до 30 м/с. Такая погода продлится до вечера понедельника. Как сообщали региональные власти, за субботу и воскресенье в Мурманске и на севере области выпало 32% месячной нормы осадков.

Открытие аэропорта отложили до полуночи. "Ветер поднимается и [взлетно-посадочную] полосу в порядок приводят. Отложили открытие до 00:00 мск", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.