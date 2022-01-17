Ставрополье получит из федерального бюджета более 400 млн рублей на квартиры для сирот

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Ставропольский край в течение трех лет будет получать субсидии из федерального бюджета на закупку квартир для детей-сирот. До начала 2024 года регион получит более 400 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в краевом министерстве имущественных отношений.

"Минстрой России заключил соглашение с правительством Ставропольского края о выделении субсидии. <…> Размер субсидии - 150 346 000 рублей ежегодно, из них 142 828 700 - федеральных средств, остальная сумма на условиях софинансирования будет выделена из краевого бюджета. За три года, согласно подписанному соглашению, на жилые помещения направят субсидии размером 451 038 000 рублей", - говорится в сообщении.

В 2022 году в Ставропольском крае на обеспечение жильем детей-сирот направят 766,3 млн рублей. Большую часть суммы выделят из краевого бюджета. Ранее глава региона Владимир Владимиров сообщал, что очередь на получение квартир среди сирот в регионе превышает 2 тыс. человек. Для оперативного предоставления жилья по решению властей финансирование программы значительно увеличили в 2022 году.

Покупка жилья для сирот в крае ежегодно проводится в рамках госпрограммы Ставрополья "Развитие образования" за счет привлечения собственных средств и федерального финансирования. Основная часть приобретаемого жилья - квартиры в новостройках. Для отдаленных территорий власти Ставрополья разработали программу строительства жилья.