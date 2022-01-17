"Точки роста" откроются в 26 сельских школах Карачаево-Черкесии в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Центры образования "Точки роста" появятся в 26 школах сельских населенных пунктов Карачаево-Черкесии (КЧР) в текущем году. Об этом ТАСС сообщила в понедельник министр образования и науки республики Инна Кравченко.

"В 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, откроются Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точки роста" по национальному проекту "Образование", - сказала она.

"Точки роста" оснащены оборудованием для изучения основ робототехники, механики, программирования, программ дополнительного образования в технической и естественно-научной сферах. В школах с такими центрами больше возможностей для эффективной подготовки детей к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, соревнованиях, для развития проектной и исследовательской деятельности. Педагоги могут повышать в таких центрах уровень профессиональных навыков. Основная задача проекта - повысить доступность качественного образования детям вне зависимости от их проживания - как в городах, так и в селах.

Кравченко добавила, что в сентябре 2022 года на базе школы № 18 г. Черкесска откроется детский технопарк "Кванториум". Осенью также появится центр выявления и поддержки одаренных детей в рамках нацпроекта "Образование". В колледжах будут созданы шесть современных мастерских.

По данным министерства, в 2019 году на базе 19 общеобразовательных организаций одновременно были открыты "Точки роста". На территории республики в 2020 году появились еще 42 таких центра, в 2021 году - 26 центров.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.